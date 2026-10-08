Un funcionario municipal resulta herido al intervenir en una agresión en una vivienda ocupada en Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real ha querido aclarar las circunstancias de la agresión sufrida por un funcionario municipal durante una actuación en un barrio de la zona norte de la ciudad, después de la intranquilidad generada por la noticia de los hechos.

El incidente se produjo cuando el trabajador municipal, acompañado por un agente de la Policía Local, se encontraba realizando tareas de notificación e informes. Según la información de la que dispone el Ayuntamiento, ambos se encontraron con un altercado en una vivienda que habría sido ocupada hace unas semanas y que continúa ocupada actualmente.

El funcionario y el agente policial intervinieron con el objetivo de mediar e impedir que la situación violenta continuara. Durante esta intervención, el trabajador municipal fue presuntamente agredido por dos de los ocupantes de la vivienda. Ambos fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición judicial. Según el Ayuntamiento, el juzgado de guardia ha decretado su ingreso en prisión.

Como consecuencia de la agresión, el funcionario municipal presenta lesiones en la cara que requieren tratamiento médico y que han motivado su baja laboral.

El Consistorio ha subrayado, además, que el altercado no tuvo lugar en los edificios donde se localizan los inmuebles ocupados a los que se había hecho referencia previamente, sino en otra vivienda ocupada recientemente.

En relación con la situación de la vivienda y con las personas detenidas, el Ayuntamiento señala que, según la información que obra en su poder, los hechos serán juzgados lo antes posible. Asimismo, el Consistorio asegura que está trabajando, dentro del ámbito de sus competencias, para que se actúe tanto desde el ámbito judicial como por parte de los propietarios de las viviendas ocupadas, algunas de ellas pertenecientes a la SAREB.

El Ayuntamiento ha lamentado profundamente lo ocurrido y ha asegurado que actuará "con la máxima celeridad, prudencia y seriedad" ante situaciones de este tipo, prestando especial atención a los casos en los que estén implicados menores o personas en situación de vulnerabilidad. Además, también ha garantizado que estará al lado del trabajador municipal y le proporcionará todo el apoyo que necesite, tanto en materia sanitaria como mediante la asistencia jurídica necesaria para su defensa y protección.

Por último, se reforzará la presencia policial preventiva en la zona, tanto por parte de la Policía Local como de la Policía Nacional, con el objetivo de mejorar la seguridad y prevenir nuevos incidentes.