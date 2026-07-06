Víctor Valverde hace balance del incendio de vegetación en la Rambla de Orihuela costa y ofrece consejos para un verano seguro

Uno de los asuntos que aborda la entrevista de Jesús Zerón a Víctor Valverde, concejal de Emergencias en el Ayuntamiento de Orihuela, es el del incendio de vegetación declarado este domingo en la Rambla de Orihuela Costa, que quedó controlado a las 22.00 horas y que se dio por extinguido de madrugada. Las unidades del Consorcio de Bomberos de Alicante se retiraron sobre las 22 horas y solo quedaron en la zona hasta la extinción los Bomberos Forestales de la Generalitat.

Los bomberos habían sido alertados sobre las 20.50 horas para desplazarse al lugar donde se ha declarado un incendio, por causas no precisadas, en la Rambla, entre las calles Antillas y Wagner y que tenía varios focos activos.

Desde el Consorcio Provincial trabajaron en el lugar cuatro dotaciones --de los parques de Torrevieja y Almoradí--, y cinco unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana que fueron los que quedaron en el lugar hasta la extinción.