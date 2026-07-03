CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Dra. Ortiz de Salazar, jefa de Hemodonación: "Es fundamental sumar nuevos donantes, especialmente jóvenes"

🎤 Hoy charlamos con la Dra. Mabel Ortiz de Salazar, jefa de Servicio del Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana en Alicante, que nos recuerda la importancia de donar sangre también en verano

👉 Cada día se necesitan 250 donaciones para atender las necesidades en los hospitales de la provincia de Alicante

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

Desde el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana se hace hincapié en la importancia de trasladar a la población que la sangre se necesita a diario para personas de todas las edades y con diferentes patologías: cáncer, urgencias, cirugías programadas, partos…

En la provincia de Alicante se siguen necesitando 250 unidades diarias. Pueden consultar todos los puntos de donación, que a diario se desplazan a diversos puntos de nuestra comarca con unidades móviles, a través de la web y redes sociales del Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid