Dra. Ortiz de Salazar, jefa de Hemodonación: "Es fundamental sumar nuevos donantes, especialmente jóvenes"

Desde el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana se hace hincapié en la importancia de trasladar a la población que la sangre se necesita a diario para personas de todas las edades y con diferentes patologías: cáncer, urgencias, cirugías programadas, partos…

En la provincia de Alicante se siguen necesitando 250 unidades diarias. Pueden consultar todos los puntos de donación, que a diario se desplazan a diversos puntos de nuestra comarca con unidades móviles, a través de la web y redes sociales del Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana.