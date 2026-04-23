La Vega Baja celebra el Día del Libro como compañero fiel de la palabra. Nos acercamos a la Biblioteca 'María Moliner' de Orihuela
🎤 Los libros nos llevan a mundos de imaginación, conocimiento y aventura. Este Día del Libro, celebramos el poder transformador de la lectura en el programa 'Más de uno' Vega Baja visitando la Biblioteca Pública Municipal 'María Moliner' de Orihuela para hablar con su directora, Maricarmen Sánchez y conocer las actividades que en este espacio se desarrollan en torno al libro y la cultura