Uno de cada 10 abandonos se debe a problemas de conducta. Ángel Osuna apuesta por el adiestramiento como solución

Según el Estudio 'Él nunca lo haría 2026' de la Fundación Affinity, que analiza la situación del abandono, la pérdida y la adopción de animales de compañía en España durante 2025, el problema continúa afectando a cientos de miles de perros y gatos. El pasado año ingresaron en los centros de acogida públicos y privados 285.720 animales, de los que 169.268 eran perros y 116.452 gatos, unas cifras ligeramente inferiores a las de 2024 pero que, según la entidad, evidencian un estancamiento más que una mejora real de la situación.

El informe destaca que el abandono sigue siendo el principal problema de bienestar animal en España y que afecta a animales de todas las edades, tamaños y características. Entre las causas más frecuentes señaladas por las protectoras figuran las camadas no deseadas (15 %), la pérdida de interés por el animal (14 %) y los cambios de domicilio o traslado (12 %). También aparecen el fin de la temporada de caza y los problemas de comportamiento, ambos con un 10 % de los casos declarados.

La adopción continúa siendo una herramienta fundamental para combatir el abandono, aunque los datos reflejan una desaceleración. Durante 2025 encontraron un nuevo hogar el 42,9 % de los perros y el 41,9 % de los gatos recogidos por las entidades de protección animal. La Fundación Affinity advierte además de que algunos factores dificultan especialmente la adopción, como los problemas de comportamiento, la pertenencia a razas consideradas potencialmente peligrosas, las enfermedades crónicas, el gran tamaño o la edad avanzada de los animales.

El estudio también pone el foco en la situación de las protectoras, que continúan soportando una elevada presión asistencial debido al volumen de ingresos y a la falta de recursos humanos y económicos. Por ello, la Fundación Affinity insiste en la necesidad de reforzar la tenencia responsable, la esterilización, la identificación de los animales y el apoyo a las entidades de acogida para reducir unas cifras que permanecen prácticamente invariables año tras año.