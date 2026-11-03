ORIHUELA

Terapia con caballos rescatados para menores con discapacidad. La Concejalía de Familia fomenta este nuevo programa de beneficio mútuo

👉La Concejalía de Familia del Ayuntamiento de Orihuela ha iniciado un programa de terapia con caballos rescatados y dirigido a menores de entre 6 y 11 años con discapacidad. Combina la intervención terapéutica con el contacto y el cuidado de estos caballos con la participación de la Fundación Centauro Quirón, ubicada en Murcia.

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la concejal de Familia, María del Carmen Portugal, ha destacado los objetivos de esta iniciativa enmarcada en el reconocido programa municipal 'Elefantes de papel' y el éxito de participación.

Pedro J. Llorach

Madrid |

Terapia con caballos rescatados para menores con discapacidad. La Concejalía de Familia fomenta este nuevo programa de beneficio mútuo
Terapia con caballos rescatados para menores con discapacidad. La Concejalía de Familia fomenta este nuevo programa de beneficio mútuo
Terapia con caballos rescatados para menores con discapacidad. La Concejalía de Familia fomenta este nuevo programa de beneficio mútuo | Concejalía de Familia. Ayuntamiento de Orihuela
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