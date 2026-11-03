Terapia con caballos rescatados para menores con discapacidad. La Concejalía de Familia fomenta este nuevo programa de beneficio mútuo
👉La Concejalía de Familia del Ayuntamiento de Orihuela ha iniciado un programa de terapia con caballos rescatados y dirigido a menores de entre 6 y 11 años con discapacidad. Combina la intervención terapéutica con el contacto y el cuidado de estos caballos con la participación de la Fundación Centauro Quirón, ubicada en Murcia.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la concejal de Familia, María del Carmen Portugal, ha destacado los objetivos de esta iniciativa enmarcada en el reconocido programa municipal 'Elefantes de papel' y el éxito de participación.