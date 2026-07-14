Sigue los consejos que nos ofrece Ángel Osuna para prevenir las consecuencias de parásitos y picaduras 

Hoy abordamos con Ángel Osuna otro de los riesgos asociados a los meses de calor: la proliferación de mosquitos y parásitos como garrapatas o pulgas. Ángel no explica cómo prevenirlo, lugares a evitar para minimizar el riesgo de picaduras y cómo proceder tras un paseo a campo abierto para minimizar las consecuencias negativas que puede acarrear. Una simple espiga clavada o una garrapata nos pueden traer muchos problemas si no actuamos a tiempo. Escucha 'Tu mascota en la onda' y descubre todas las claves.

Nuestro adiestrador y psicólogo canino de confianza también nos habla hoy del peculiar carácter de una de las razas de moda: el Pastor Belga Malinois. Nos comenta casos reales de adiestramiento, así como algunos problemas que pueden surgir incluso desde cachorros y que debemos solucionar para convivir felices y en armonía.