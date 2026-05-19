TU MASCOTA EN LA ONDA

¿Por qué muerde un perro? ¿Qué hacer para evitar que nos ataque? El adiestrador Ángel Osuna explica ese comportamiento canino

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, escucha cada martes 'Tu mascota en la onda', con el adiestrador canino Ángel Osuna y el patrocinio de Clínicas Veterinarias VeterPet, en Guardamar del Segura, Ciudad Quesada (Rojales), Almoradí, Torrevieja y Catral, con atención de Urgencias 24 horas en la clínica de Guardamar. Información y cita previa en www.clinicas-veterpet.com

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

👉 Esta semana en 'Tu mascota en la onda' analizamos por qué un perro muerde, sea a su dueño o a cualquier persona que se acerque a él y pueda tener intención de acariciarlo. Salvo raras excepciones, las mordeduras de perro no surgen de la nada, aunque a veces lo parezca. Existen múltiples razones por las que un perro puede sentir que morder es su mejor respuesta. Desgraciadamente, la gente suele pasar por alto las señales de advertencia de que puede producirse una mordida.

👉 En el programa de este martes también valoramos las sentencias condenatorias por la muerte de la gatita 'Nala' y del perro 'Mikael' en Torrevieja.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer