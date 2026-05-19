¿Por qué muerde un perro? ¿Qué hacer para evitar que nos ataque? El adiestrador Ángel Osuna explica ese comportamiento canino

👉 Esta semana en 'Tu mascota en la onda' analizamos por qué un perro muerde, sea a su dueño o a cualquier persona que se acerque a él y pueda tener intención de acariciarlo. Salvo raras excepciones, las mordeduras de perro no surgen de la nada, aunque a veces lo parezca. Existen múltiples razones por las que un perro puede sentir que morder es su mejor respuesta. Desgraciadamente, la gente suele pasar por alto las señales de advertencia de que puede producirse una mordida.

👉 En el programa de este martes también valoramos las sentencias condenatorias por la muerte de la gatita 'Nala' y del perro 'Mikael' en Torrevieja.