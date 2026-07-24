Pilar Hernández, Armengola 2026: "Están siendo días muy emocionantes, desde la exposición del Oriol hasta el desfile infantil"

Las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela afrontan ya su recta final con la celebración de los dos grandes desfiles que centran el fin de semana festero. Tras la Ofrenda Floral, la Guerrilla Única de Pólvora, la Toma del Castillo, el Desfile Infantil y la Retreta, la atención se concentra ahora en las Entradas y boatos de los embajadores, los actos más multitudinarios y espectaculares de las fiestas.

Esta noche, viernes 24 de julio, tendrá lugar el Solemne Desfile de Entrada Cristiana, con salida desde el Parque de la Ocarasa a las 21:30 horas. Las comparsas del bando cristiano recorrerán las calles de la ciudad acompañadas por bandas de música, boatos y escuadras en uno de los momentos más esperados por festeros y visitantes.

Mañana sábado, 25 de julio, las fiestas alcanzarán su culminación con el Solemne Desfile de Entrada Mora, previsto para las 21:00 horas desde el Parque de la Ocarasa. Las comparsas moras protagonizarán el cierre de los grandes actos festivos con un despliegue de trajes, música y escenografía que pondrá el broche final a la programación principal de los Moros y Cristianos de Orihuela 2026.