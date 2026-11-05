'Nos vamos de tapas' por 18 establecimientos de Torrevieja con Tony Pérez para probar las mejores tapas tradicionales e innovadoras

👉Esta semana destacamos la iniciativa de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC) con una nueva edición del concurso y ruta gastronómica 'Nos vamos de tapas', en la que participan 18 establecimientos de jueves a domingo esta y la próxima semana. También comentamos eventos gastronómicos como las V Jornadas 'Somos Campo de Salinas' en San Miguel de Salinas y las 'Tapas con Historia' de Guardamar del Segura dedicadas a la estancia de Jaime II en Guardamar en el año 1296. En estos días de nubes y lluvia, también hablamos de migas y de vino en 'Onda Gastronómica'

Cada jueves en el programa 'Más de uno' Vega Baja, 'Onda Gastronómica', con Tony Pérez | Onda Cero Vega Baja