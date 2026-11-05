ONDA GASTRONÓMICA

'Nos vamos de tapas' por 18 establecimientos de Torrevieja con Tony Pérez para probar las mejores tapas tradicionales e innovadoras

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el crítico gastronómico y sumiller Tony Pérez Marcos y su análisis de todo lo relacionado con el sector de la restauración en nuestra comarca

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

'Nos vamos de tapas' por 18 establecimientos de Torrevieja con Tony Pérez para probar las mejores tapas tradicionales e innovadoras

👉Esta semana destacamos la iniciativa de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC) con una nueva edición del concurso y ruta gastronómica 'Nos vamos de tapas', en la que participan 18 establecimientos de jueves a domingo esta y la próxima semana. También comentamos eventos gastronómicos como las V Jornadas 'Somos Campo de Salinas' en San Miguel de Salinas y las 'Tapas con Historia' de Guardamar del Segura dedicadas a la estancia de Jaime II en Guardamar en el año 1296. En estos días de nubes y lluvia, también hablamos de migas y de vino en 'Onda Gastronómica'

Cada jueves en el programa 'Más de uno' Vega Baja, 'Onda Gastronómica', con Tony Pérez
Cada jueves en el programa 'Más de uno' Vega Baja, 'Onda Gastronómica', con Tony Pérez | Onda Cero Vega Baja
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