Joaquín Hernández, alcalde de Dolores: "FEGADO es la única feria de ganado de estas características que se celebra en todo el Levante español"

El Ayuntamiento de Dolores ha presentado la programación de FEGADO 2026, la Feria de Ganado de Dolores, que vuelve a convertir al municipio durante este primer fin de semana de agosto en el gran referente del sector ganadero y agrícola del Levante español. La edición de este año está marcada por un emotivo homenaje a Antonio Lorenzo "Serafín", una de las figuras clave en la recuperación y consolidación de la feria, fallecido recientemente.

El alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, destaca que FEGADO es mucho más que una feria ganadera, ya que representa la identidad, la tradición y la cultura de todo un municipio y de la comarca de la Vega Baja.

"Cuando llega el primer fin de semana de agosto, Dolores vuelve a celebrar su Feria de Ganado y se convierte, una vez más, en el centro de la actividad agrícola y ganadera de todo el Levante español. Es una cita que reúne tradición, cultura, concursos y una enorme participación popular de toda la comarca." Hernández recordó que FEGADO está declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico y subrayó su singularidad.

"Es la única feria de ganado de estas características que se celebra en todo el Levante español y, me atrevería a decir, en buena parte del territorio nacional. Además, por las altas temperaturas propias de estas fechas, es también la única que se desarrolla principalmente en horario nocturno."

Durante el fin de semana, el recinto ferial de la Alameda acogerá cientos de cabezas de ganado procedentes de la Vega Baja, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y otros puntos de España, consolidando el mercado nacional selecto que el Ayuntamiento recuperó en 2014.

El programa incluye competiciones y exhibiciones de doma clásica y vaquera, alta escuela, arrastre, actividades caninas, encuentros de herradores y numerosas propuestas dirigidas tanto a profesionales del sector como al público general.

Uno de los momentos más emotivos de la presentación fue el recuerdo a Antonio Lorenzo " El Serafín", cuya implicación resultó decisiva en la recuperación de la feria.

"Desde 2014 ha estado con nosotros los 365 días del año, trabajando para que esta feria fuera cada vez mejor. Se encargaba del mercado nacional de ganado, de las corraletas y de coordinar a los ganaderos. Prácticamente hasta el día de su fallecimiento seguía organizando esta edición. Creo que todos compartimos que esta Feria de Ganado debe estar dedicada a él, porque amaba profundamente a su pueblo y Dolores tiene mucho que agradecerle por todo lo que hizo por esta feria."

Por su parte, el hasta ahora presidente de FEGADO, Rafael Andreu, no pudo ocultar la emoción al recordar a quien durante décadas fue su compañero inseparable.

"Antonio Serafín fue mi mano derecha. Hemos pasado la vida juntos trabajando por esta feria y por muchas iniciativas para nuestro pueblo. Hoy siento que me he quedado con una mano sola." Andreu recordó también la dificultad que supuso recuperar la feria hace más de una década.

"Levantar la feria costó muchísimo esfuerzo. Cuando empezamos prácticamente no había nada y, poco a poco, entre el Ayuntamiento, los ganaderos y muchas personas que creyeron en este proyecto, conseguimos convertirla en la gran feria que es hoy."

El concejal de Turismo, Efrén Zaplana, puso en valor el crecimiento experimentado por FEGADO en los últimos años y el trabajo conjunto que ha permitido consolidarla como uno de los grandes acontecimientos del calendario festivo y turístico de la Comunidad Valenciana.

"Gracias al esfuerzo compartido entre el Ayuntamiento, la organización y los ganaderos, FEGADO se ha convertido en una feria muy importante, un referente que cada año atrae a miles de visitantes y que sigue creciendo edición tras edición."

Con esta nueva edición, Dolores volverá a convertirse en punto de encuentro para profesionales del sector, ganaderos, aficionados y visitantes, reforzando el valor de una feria única que combina tradición, patrimonio, turismo y actividad económica, y que este año rendirá un merecido homenaje a una de las personas que más contribuyó a hacerla posible: Antonio Lorenzo "Serafín".