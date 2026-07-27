PALMARÉS CERTAMEN

El coro de México triunfa en Torrevieja con cuatro premios, entre ellos el primero en la modalidad de Habaneras 

🎶 Nos lo cuenta en 'Más de uno' Vega Baja el musicólogo y compositor Aurelio Martínez, presidente de la Comisión Técnico-Musical del Patronato Municipal de Habaneras, que señala que "estamos ante uno de los certámenes de mayor calidad de la última década"

🔝 Los coros nacionales también han triunfado, especialmente el Coro «Aurum» de Luanco – Asturias, que ha ganado el primer premio de Polifonía y también el segundo de Habaneras. El premio del Público fue para el Coro «Encanto» de Griñón – Madrid

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Coro de Cámara de la Universidad de las Américas de Puebla (México) ha ganado el primer premio en la modalidad de Habaneras “Ricardo Lafuente” y el segundo de Polifonía “César Cánovas” pero también el que concede la Diputación Provincial de Alicante a la agrupación coral que logra la mayor puntuación global. En total 26.000 euros, a los que hay que sumar el premio a la mejor dirección “José Hódar Talavera”, dotado con trofeo, para su directora, Honey Moreiro Abreu, quien fue la encargada de dirigir la interpretación conjunta de “Habanera de Sal” obra que ha sido obligada de esta edición con letra de Belén Puente Carmona y música de Antoni Mas.

En el palmarés destaca también el coro español «Aurum» de Luanco-Asturias que se lleva el primer premio en Polifonía “Juan Aparicio” y el segundo de Habaneras “Francisco Vallejos”, lo que suma 15.000 euros.

Los terceros premios se han repartido entre el Mixed Choir «Viva» de Brežice (Eslovenia), que consigue los 2.500 euros del “Francisco Grau” de Habaneras y el Coro de Cámara del Colegio Nacional de Buenos Aires (Argentina) que se lleva el de polifonía dotado con 2.000 euros.

Este ha sido el fallo del jurado compuesto por Cristóbal Soler, Ruth Revert, Antoni Mas y Selena Cancino, al que se suma la decisión de los abonados del Certamen, que han otorgado el premio del Público al Coro «Encanto» de Griñón-Madrid.

Antes de llegar al momento de conocer el fallo del Jurado, se ha desarrollado una extraordinaria gala coral de exhibición con los seis mejores coros de esta edición, caracterizada por un altísimo nivel coral, la diversidad cultural y su compromiso con la tradición. Así lo ha destacado el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto con el vicepresidente José Antonio Quesada en la clausura del Certamen.

El regidor torrevejense ha agradecido el trabajo de toda la organización y de la comisión técnica a la vez que ha puesto en marcha la cuenta atrás para la edición el próximo año 2027, en un Certamen que se celebrará del 18 al 24 de julio.

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