Penúltima velada de competición: Torrevieja lanza un mensaje de paz al mundo con coros de Venezuela, Ucrania, Perú y Argentina

La cultura que Torrevieja exporta con su Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía sigue su andadura en esta 72ª edición, reflejado de una manera muy clara en la penúltima velada de concurso. En ella se han subido al escenario del Teatro Municipal agrupaciones procedentes de lugares con complejas realidades geopolíticas y sociales, para las que la música actúa como bálsamo y fuente de convivencia entre los pueblos.

Competían así tres coros iberoamericanos y un cuarto europeo: el Coro de Cámara de Mérida (Venezuela); el State Capella Choir of Ukraine «Trembita» de Leópolis (Ucrania); el Coro Juvenil «Sinfonía por el Perú» de Lima (Perú) y el Coro de Cámara del Colegio Nacional de Buenos Aires (Argentina). Todos interpretaron la obligada “Habanera de sal”, de Belén Puente y Antoni Mas, bajo la atenta mirada del jurado que deberá decidir los premios de esta edición, compuesto por Cristóbal Soler, Ruth Revert, Antoni Mas y Selena Cancino.

En esta velada se contó con la presencia del President de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien destacaba que “la música forma parte de la identidad del pueblo valenciano” felicitando así al Ayuntamiento de Torrevieja por la preservación de este evento, declarado de interés turístico internacional y medalla al mérito cultural de la Generalitat Valenciana. Llorca ha anunciado que mañana el Ayuntamiento de Torrevieja sacará a licitación las obras para llevar a cabo el proyecto de las Eras de la Sal, tanto para el entorno como el nuevo auditorio y Museo.

Por su parte, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha agradecido el respaldo del jefe del Consell al Certamen, calificando a la Generalitat Valenciana como “importante compañero de viaje” de la proyección cultural y turística de nuestra competición coral.

La velada del jueves estuvo marcada por cambios derivados de la alerta meteorológica decretada por AEMET, que impidió la instalación de la pantalla de grandes dimensiones a través de la que se sigue el Certamen en el paseo Vista Alegre. Además, el recital “El Conservatorio en Habaneras” enmarcado en el programa de actividades paralelas al Certamen previsto para la tarde de este jueves se desarrollará este viernes, a las 20.45 horas, igualmente en la confluencia de las calles Concepción con Fotógrafos Darblade, justo después de la actuación de la Escuela Municipal de Cuerda Pulsada y la Orquesta de Pulso y Púa ‘Cecilio Gallego’.

ÚLTIMA VELADA DE CONCURSO

Este viernes finaliza la fase de concurso con los tres coros españoles que participan en esta edición. Se trata del Coro de Cámara «Ainur» de Las Palmas de Gran Canaria; el Coro «Encanto» de Griñón-Madrid y el Coro «Aurum» de Luanco-Asturias.

JORNADAS DE LA HABANERA

En el marco de las XIII Jornadas Internacionales de la Habanera y el Canto Coral, este mañana ha habido matinal de conferencias en el ambigú del Teatro con las ponencias de Amparo Cos, Francisco Joaquín Garres y Aurelio Martínez. Ya mañana sábado tendrá lugar la muestra coral y la recepción oficial a los coros participantes en el Certamen.