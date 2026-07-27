Cientos de vecinos de Campoamor exigen actuaciones inmediatas para recuperar la playa de Barranco Rubio y su accesibilidad

La playa de Barranco Rubio, en la Dehesa de Campoamor, era escenario este sábado de una multitudinaria concentración convocada por la Asociación de Vecinos y Asociaciones de Campoamor AVA Campoamor, para reclamar soluciones urgentes a los graves problemas de accesibilidad y al deterioro que sufre este enclave del litoral oriolano.

La convocatoria, celebrada a las 12:00 horas frente al edificio Miraver, reunió a cientos de vecinos, residentes, veraneantes y usuarios de la playa, que respondieron de forma masiva al llamamiento de la asociación en una jornada que transcurrió con absoluta normalidad, civismo y espíritu reivindicativo.

Uno de los momentos más significativos del acto fue la lectura del manifiesto por parte de la vicepresidenta de AVA, acompañada por la mayoría de los miembros de la junta directiva y colaboradores de la asociación. En su intervención expuso la situación actual de los ascensores de acceso a la playa, el arduo proceso seguido durante los últimos años para intentar conseguir su reparación y las principales reivindicaciones planteadas por el colectivo vecinal.

Al finalizar la lectura, los asistentes respondieron con una prolongada ovación y protagonizaron una sonora pitada conjunta como muestra del malestar existente ante una situación que consideran insostenible.

Dos problemas prioritarios

Durante el acto se puso de manifiesto la preocupación vecinal por dos cuestiones fundamentales:

-La falta de funcionamiento de los ascensores que comunican la zona alta de Campoamor con la playa de Barranco Rubio, una infraestructura esencial para personas mayores, familias con niños, personas con movilidad reducida y numerosos usuarios de la playa.

-El progresivo deterioro de la playa, donde la presencia de charcos en la arena, que producen cieno y malos olores, problemas de mantenimiento y la insuficiencia de determinados servicios afectan tanto a la calidad del entorno como a la imagen turística de Campoamor.

La asociación recordó que lleva años trasladando estas demandas al Ayuntamiento de Orihuela y que recientemente ha presentado nuevas propuestas con el objetivo de acelerar las soluciones.

Continúa la recogida de firmas

Como respaldo a estas reivindicaciones, AVA inició durante la concentración una campaña de recogida de firmas que, de forma provisional, ha alcanzado ya alrededor de 550 apoyos.

La campaña continuará durante la tarde de hoy y la mañana del domingo, tanto en el entorno del edificio Miraver como en la propia playa de Barranco Rubio, con el objetivo de seguir recabando adhesiones que serán remitidas posteriormente al Ayuntamiento de Orihuela.

Agradecimiento por la respuesta ciudadana

La junta directiva de AVA ha querido agradecer públicamente la extraordinaria respuesta de vecinos y visitantes, así como las numerosas muestras de apoyo y reconocimiento recibidas durante toda la jornada.

Los organizadores destacan que muchos asistentes trasladaron personalmente su felicitación a la asociación por la iniciativa, por el trabajo desarrollado durante los últimos años y por haber conseguido canalizar de forma unitaria una reivindicación ampliamente compartida por la ciudadanía.

Asimismo, la entidad valora positivamente la disposición al diálogo mostrada por la concejalía de playas en las reuniones mantenidas recientemente y confía en que esa voluntad se traduzca en actuaciones concretas que permitan recuperar cuanto antes la accesibilidad y mejorar el estado de una de las playas más emblemáticas y familiares de Campoamor.

La Asociación de Vecinos y Asociaciones de Campoamor considera que la amplia participación registrada en esta movilización constituye un claro mensaje de la ciudadanía: Campoamor necesita soluciones urgentes, eficaces y definitivas para garantizar una playa plenamente accesible y en las condiciones que merecen vecinos, visitantes y turistas.