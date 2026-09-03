El informador y el crítico gastronómico, ¿hacen lo mismo? Tony Pérez destaca la importancia de entender y valorar los alimentos
🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica' a partir de las 13,00 horas, con el crítico gastronómico y sumiller Tony Pérez Marcos y su análisis de todo lo relacionado con el sector de la restauración en la Vega Baja
👉Esta semana destacamos que hablar de gastronomía es hablar de mucho más que cocina. Detrás de cada plato hay ingredientes, historias, tradiciones, técnicas y emociones. Por eso, quienes la comunican juegan un papel crucial en cómo entendemos y valoramos la comida.