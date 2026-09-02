Redován invita a celebrar sus fiestas más participativas con actividades para todos hasta el próximo 29 de septiembre
👉 El municipio de Redován está celebrando sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Salud y a San Miguel Arcángel hasta el próximo 29 de septiembre con actividades festivas, culturales, musicales y religiosas para todos sus vecinos y visitantes
🎤El programa 'Más de uno' Vega Baja de este miércoles 2 de septiembre ha contado con la participación de la alcaldesa y concejala de Fiestas, Nely Ruiz, junto a cargos festeros y otros representantes municipales implicados en estas fiestas