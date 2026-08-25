Alumnos del IES La Encantá exhiben en el Rodeo Film Fest testimonios sobre la historia de las Cuevas del Rodeo
👉 El Rodeo Film Fest de Rojales afronta sus dos últimas sesiones este miércoles 26 y el próximo sábado 29 de agosto. La sesión de este miércoles presenta el trabajo de alumnos del IES La Encantá titulado 'Voces de las cuevas', un documental que recorre la historia de las conocidas cuevas de la localidad contada en primera persona por alguno de sus habitantes
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja ha relatado esta experiencia Toni Hurtado, el profesor que ha coordinado el trabajo documental