FIESTAS

Jacarilla comienza a celebrar sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Belén con el chupinazo de este sábado

👉 Las fiestas patronales del municipio de Jacarilla comienzan este sábado con el Chupinazo, dando inicio a los días grandes en honor a la Virgen de Belén. Los actos se extenderán hasta el próximo 8 de septiembre, con la celebración de la tradicional misa y procesión de la patrona

🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el alcalde del municipio, Andrés Moñino Bascuñana, ha anunciado los actos más relevantes al tiempo que invita a sus vecinos y a los de otras localidades de la Vega Baja a participar y disfrutar de las fiestas de Jacarilla

Pedro J. Llorach

Jacarilla |

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Jacarilla comienza a celebrar sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Belén | Ayuntamiento de Jacarilla
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