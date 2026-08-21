Jacarilla comienza a celebrar sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Belén con el chupinazo de este sábado
👉 Las fiestas patronales del municipio de Jacarilla comienzan este sábado con el Chupinazo, dando inicio a los días grandes en honor a la Virgen de Belén. Los actos se extenderán hasta el próximo 8 de septiembre, con la celebración de la tradicional misa yprocesión de la patrona
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el alcalde del municipio, Andrés Moñino Bascuñana, ha anunciado los actos más relevantes al tiempo que invita a sus vecinos y a los de otras localidades de la Vega Baja a participar y disfrutar de las fiestas de Jacarilla