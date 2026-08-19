El Departamento de Salud de Orihuela refuerza Teledermatología y adquiere dermatoscopios para sus centros de salud

👉 El Departamento de Salud de Orihuela está potenciando el servicio de Teledermatología, implantado a principios de este año, con la adquisición de dermatoscopios para que los médicos de Atención Primaria de todos sus centros de salud puedan tomar imágenes de alta calidad y remitirlas a los especialistas en Dermatología del Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela. Desde la implantación del servicio y hasta mediados de julio, las dermatólogas del hospital han valorado cerca de 2.400 interconsultas remitidas desde Atención Primaria, según los datos del Servicio de Aplicaciones Clínicas. De ellas, el 34,7% han tenido carácter preferente y el resto han sido ordinarias.

La directora médica de Atención Primaria, María Aránzazu Seguí, ha subrayado que "la teledermatología ha supuesto un cambio muy positivo en la forma de trabajar de los equipos de Atención Primaria, porque nos permite resolver muchas consultas sin que el paciente tenga que desplazarse". Asimismo, ha señalado que este servicio "nos da mayor seguridad a la hora de decidir qué casos requieren una valoración presencial preferente". Los dermatoscopios permiten observar con mayor detalle determinadas características de las lesiones cutáneas que pueden no apreciarse a simple vista. De este modo, los profesionales de Atención Primaria pueden obtener imágenes de mayor calidad y remitirlas a Dermatología junto con la información clínica necesaria para su valoración.

La dermatóloga Marina Senent ha explicado que “el dermatoscopio aporta información sobre las características morfológicas de la lesión que no puede apreciarse a simple vista y ayuda a determinar su naturaleza”. Entre las lesiones que pueden valorarse mediante este procedimiento se encuentran las queratosis seborreicas, los nevus o las queratosis actínicas. Según Senent, en muchos de estos casos “el paciente puede recibir un diagnóstico o una indicación de tratamiento de forma más rápida a través de su propio médico de Atención Primaria”.

Prioridad para las lesiones con sospecha tumoral

La Teledermatología está implantada en las siete zonas básicas de salud del departamento y permite establecer diferentes niveles de prioridad en función de las características de cada caso. La tasa global de utilización desde su puesta en marcha se sitúa en 12,9 consultas por cada 1.000 habitantes. En cuanto a los tiempos de respuesta, las consultas preferentes se están resolviendo en el plazo de un mes. El departamento prioriza especialmente los casos con sospecha de patología tumoral y, dentro de estos, se está dando prioridad a la intervención quirúrgica de los pacientes con sospecha de melanoma, carcinoma epidermoide y carcinoma basocelular. El objetivo es acortar al máximo los tiempos entre la detección de la lesión y el inicio del tratamiento.

Marina Senent ha destacado que la agilidad que aporta la teledermatología "es uno de sus principales valores, ya que facilita el diagnóstico precoz tanto de lesiones benignas como tumorales, especialmente en los casos de melanoma, en los que cada semana cuenta”. Asimismo, ha añadido que “nos permite priorizar la valoración presencial de los pacientes que presentan lesiones de mayor gravedad y necesitan ser atendidos con más rapidez por Dermatología”.

Los dermatoscopios permiten obtener imágenes ampliadas y de mayor definición de las lesiones cutáneas. Esto facilita a los profesionales de Atención Primaria captar con precisión rasgos como la asimetría, la irregularidad de los bordes o la variación del color y el tamaño de las lesiones. Esta mejora en la calidad de las imágenes remitidas permite a los dermatólogos realizar una valoración a distancia más certera. Además, reduce las derivaciones innecesarias a consulta presencial y acelera la confirmación de los casos que sí requieren una atención especializada urgente.

Formación conjunta con Atención Primaria

Para reforzar la calidad de las imágenes remitidas y afianzar los criterios de derivación, el servicio de Dermatología de Orihuela ha puesto en marcha sesiones clínicas formativas en las que participan de forma conjunta con los médicos de Atención Primaria de las siete zonas básicas de salud. En estos encuentros se revisan casos clínicos reales, se actualizan los protocolos de derivación y se comparten pautas para el manejo correcto del dermatoscopio. Estas sesiones fortalecen la coordinación y la comunicación estrecha entre Atención Primaria y Dermatología.

El objetivo es seguir mejorando la capacidad de resolución diagnóstica desde el primer nivel asistencial. De este modo, se fomenta una formación continuada y homogénea que repercute directamente en una mejor atención a los pacientes.