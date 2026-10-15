La Fiesta de Moros y Cristianos de Orihuela encabeza la participación española en el Desfile de la Hispanidad de Nueva York
👉 Una delegación de la Fiesta de Moros y Cristianos de Orihuela ha participado este 12 de octubre en el Desfile del Día de la Hispanidad por las calles de la ciudad de Nueva York, organizado por la Sociedad Benéfica Española ‘La Nacional’. Los festeros oriolanos trasladaron su historia y su leyenda encabezados por los cargos de este año, la Armengola, Pilar Hernández y el Embajador Moro, Francisco Sánchez, junto a representantes de varias comparsas festeras de ambos bandos.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de la Asociación de Fiestas 'Santas Justa y Rufina' de Orihuela, Enrique Riquelme, relata la experiencia vivida.