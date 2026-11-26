ELECCIONES GENERALES

Eva Ortiz Vilella, candidata al Senado: "La provincia de Alicante ha sido maltratada en inversiones y eso va a cambiar con un Gobierno del Partido Popular"

👉La ronda de conversaciones que estamos compartiendo esta semana con representantes de distintas formaciones políticas de nuestra comarca y que ocupan puestos de salida en las candidaturas de PP y de PSOE, tiene como invitada a la oriolana Eva Ortiz Vilella, número uno del PP al Senado por la provincia de Alicante. 🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja conocemos con Eva Ortiz las propuestas del Partido Popular.