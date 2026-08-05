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El Estival al Castell y el Estival Flamenco ensalzan la variada propuesta musical de agosto en Guardamar del Segura

👉El mes de agosto viene repleto de actividades para todos los públicos en Guardamar del Segura. La música es protagonista desde este miércoles con el inicio del Estival al Castell que presenta las actuaciones de Spanish Brass, Kiki Morente y Alice Wonder. La programación cultural se complementa con el Estival Flamenco que se traslada a la Casa de Cultura del 18 al 20 de agosto con actuaciones de cante y baile.

🎤Lo ha contado en 'Más de uno' Vega Baja la concejala de Cultura y Patrimonio, Pilar Gay Bódalo.

Pedro J. Llorach

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Estival al Castell en Guardamar del Segura
Estival al Castell en Guardamar del Segura | Ayuntamiento de Guardamar del Segura
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