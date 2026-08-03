María Gómez: "La Feria y Fiestas de Almoradí han contado con un rotundo éxito de participación y organización"

El Ayuntamiento de Almoradí hace un balance muy positivo de las Feria y Fiestas 2026, una edición que pasará a la historia por ser la primera celebrada tras la reciente declaración de Fiesta de Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana, un reconocimiento que ha encontrado su mejor carta de presentación en unas celebraciones multitudinarias, participativas y desarrolladas con absoluta normalidad.

Durante toda la programación festiva, miles de vecinos y visitantes han llenado las calles de Almoradí para disfrutar de una intensa agenda de actividades en la que la tradición, la cultura, la devoción a los Santicos de la Piedra y las Fiestas de Moros y Cristianos han vuelto a demostrar la extraordinaria capacidad de convocatoria de unas celebraciones que forman parte de la identidad y del patrimonio cultural del municipio. Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido el excelente funcionamiento del dispositivo especial de seguridad, diseñado por el Ayuntamiento y coordinado con todos los cuerpos y servicios implicados. Gracias a ese trabajo conjunto, las fiestas han transcurrido sin incidentes de gravedad, permitiendo que vecinos y visitantes disfrutaran de todos los actos en un ambiente de convivencia, tranquilidad y seguridad.

El Ayuntamiento quiere reconocer de manera muy especial la profesionalidad y dedicación de la Policía Local de Almoradí, que ha realizado un importante esfuerzo durante toda la programación festiva, así como la colaboración de la Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil, cuya labor preventiva y de apoyo ha resultado fundamental para garantizar el normal desarrollo de todos los actos. Asimismo, cabe destacar el funcionamiento del Punto Violeta y del Punto de Prevención de Conductas Adictivas, que han prestado servicio durante las fiestas desarrollando su labor con absoluta normalidad y sin que se hayan registrado incidencias reseñables. El Consistorio desea hacer extensivo su agradecimiento a los servicios de seguridad privada, personal sanitario, servicios de emergencias y a todas las personas que han formado parte del operativo de seguridad y asistencia, demostrando una vez más que la coordinación entre todos los recursos es la mejor garantía para el éxito de unas fiestas de estas dimensiones. El reconocimiento se hace igualmente extensivo a los servicios municipales, cuyo trabajo, muchas veces silencioso, resulta imprescindible antes, durante y después de cada acto para que todo funcione con normalidad.

Del mismo modo, el Ayuntamiento quiere agradecer el extraordinario esfuerzo realizado por la Comisión de Fiestas, la Junta Central Festera San Andrés, las comparsas, asociaciones, entidades colaboradoras, patrocinadores, voluntarios y todas las personas que, durante meses, han trabajado de forma altruista para hacer posible unas fiestas a la altura del reconocimiento turístico recientemente obtenido. Una mención muy especial merecen los festeros y festeras, cargos festeros, Reinas y Damas, participantes en el Bando de la Huerta, colectivos culturales y religiosos, así como todos los vecinos que, con su implicación y entusiasmo, han contribuido a llenar de vida las calles de Almoradí durante estos días. La alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha señalado que “este éxito pertenece a todo el pueblo. Hemos demostrado que Almoradí sabe organizar unas grandes fiestas, abiertas, participativas y seguras. La declaración de Fiesta de Interés Turístico Provincial reconoce nuestra historia y nuestras tradiciones, pero esta edición ha demostrado que también es un reconocimiento plenamente merecido por nuestro presente, por la implicación de todo un pueblo y por el enorme trabajo colectivo que hay detrás de cada acto.”

La alcaldesa ha trasladado su agradecimiento a todos los vecinos "por su comportamiento ejemplar" y a las miles de personas que han elegido Almoradí para disfrutar de estas fiestas, subrayando que “cuando instituciones, cuerpos de seguridad, servicios municipales, entidades festeras, voluntarios y vecinos trabajan unidos con un mismo objetivo, el resultado solo puede ser el que hemos vivido estos días: unas fiestas que proyectan la mejor imagen de Almoradí y que consolidan a nuestro municipio como uno de los grandes referentes festivos de la provincia”.