El Ayuntamiento de Orihuela movilizará antes de fin de año cerca de 2,5 millones de euros al comercio local con el Bono Consumo

Estas dos campañas de Bono Consumo serán posibles, por una parte, gracias a la subvención máxima de 836.833 euros prevista para Orihuela en la convocatoria de la Diputación Provincial de Alicante y, por otra, a una aportación municipal de 400.000 euros, lo que permitirá movilizar un volumen

de ventas que duplicará la inversión pública realizada.

La convocatoria provincial, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, cuenta con una dotación global de 25 millones de euros destinada a apoyar a los ayuntamientos en el desarrollo de campañas de Bono Consumo para fomentar las compras en el comercio de proximidad y dinamizar la economía local.

El concejal de Comercio, Vicente Pina, ha destacado que "esta nueva campaña supone un importante respaldo al tejido comercial de Orihuela. A la financiación de la Diputación sumamos un importante esfuerzo económico del Ayuntamiento porque creemos firmemente en nuestros comercios, que generan empleo, riqueza y mantienen vivos nuestros barrios y pedanías".

Pina ha explicado que el sistema del Bono Consumo hace que cada euro aportado por las administraciones vaya acompañado por otro euro que aporta el consumidor, de manera que los establecimientos recibirán el doble de la inversión pública, alcanzando una inyección económica cercana a 2,5 millones de euros en ventas directas para el comercio local. "El Bono Consumo se ha convertido en una de las medidas más eficaces para apoyar al pequeño comercio. No solo ayuda a las familias a realizar sus compras con un importante ahorro, sino que incrementa las ventas de nuestros establecimientos y favorece la actividad económica en todo el municipio", ha señalado el edil.

La concejalía de Comercio ha presentado la solicitud para concurrir a la convocatoria de la Diputación y, una vez se resuelva la concesión de la ayuda, se darán a conocer las fechas, condiciones y procedimiento para que tanto los comercios como los ciudadanos puedan adherirse a una campaña que volverá a situar a Orihuela entre los municipios de la provincia con mayor inversión destinada al impulso del comercio local.