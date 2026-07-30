Omar Nicolás, director deportivo del Orihuela CF: "La plantilla está confeccionada al 95% y queda por llegar un extremo muy ilusionante" 

El nuevo director deportivo del Orihuela Club de Fútbol, Omar Nicolás, viene trabajando en la planificación deportiva de la próxima temporada con un mensaje claro: ambición sí, pero desde la humildad. En su presentación oficial, el dirigente murciano ya dejó patente que llegaba convencido por el proyecto encabezado por el presidente Eloy Moreno y por el entorno que rodea al club escorpión.

“Es muy difícil encontrar en esta categoría un club con la afición que tiene el Orihuela, con tanta gente viniendo cada domingo al campo y con un pueblo tan volcado con su equipo”, afirmó Omar Nicolás, que reconoció haber sentido desde el primer momento “la ilusión y la ambición” transmitidas por la directiva.

Uno de los pilares del nuevo proyecto es la creación de un vestuario competitivo desde el aspecto humano. “Lo primero es confeccionar un grupo con ganas, ilusión y ambición, pero siempre desde la humildad y el trabajo”, señaló. Nicolás insiste en que el club no debe obsesionarse con objetivos futuros antes de tiempo: “Si pensamos demasiado en el futuro, nos equivocamos”.

En cuanto al perfil de plantilla, el director deportivo apuesta claramente por futbolistas jóvenes y con hambre competitiva. “Queremos jugadores que vengan al Orihuela pensando en crecer, en mejorar y en llevar al club a una categoría superior”, destacó.

También confirmó que la entidad continuará potenciando la presencia de jugadores de la Vega Baja, Alicante y Murcia. “Es importante que haya futbolistas que sientan el escudo, que sepan lo que representa el Orihuela y su afición”, comentó.

Otro de los grandes focos de actuación es la cantera. Y es que Omar Nicolás apuesta por profesionalizar la estructura formativa del club y evitar que los jóvenes tengan que pagar por competir. Además, elogiaba la figura de José María Cases, al que considera “la persona adecuada” para liderar ese crecimiento desde la base. “Queremos tener las categorías lo más altas posibles para que el salto al primer equipo sea menor”, explicó el director deportivo.

El nuevo director deportivo cuenta con plena responsabilidad en el área deportiva. “Para lo bueno y para lo malo, el responsable soy yo”, afirmó con rotundidad. “Aquí no va a pasar eso de que un jugador eche a un entrenador”.

Trayectoria nacional e internacional

Omar Nicolás ha llegado al Orihuela tras acumular experiencia en diferentes proyectos nacionales e internacionales. Después de iniciarse como director deportivo en Molina de Segura, pasó por clubes como el Mar Menor, donde logró un ascenso a Segunda RFEF, y posteriormente por el Racing Cartagena. En las dos últimas temporadas trabajó en el fútbol colombiano, concretamente en el Patriotas Boyacá.