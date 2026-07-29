María Jesús Escobedo expone la "gran contradicción" del verano en la comarca: cuando la población se multiplica y los servicios no

En el comentario de este miércoles, la periodista María Jesús Escobedo reflexiona sobre los pros y los contras del verano en nuestra comarca, donde la bandera azul ondea en muchas de sus playas, "motivo de orgullo". Sin embargo, el éxito turístico de nuestro territorio también acarrea responsabilidades y obligaciones, "porque no basta con presumir, hay que estar a la altura de los que viven aquí todo el año y de los que nos eligen para pasar sus vacaciones".

Para la periodista, "la verdadera prueba empieza cuando se sale de la arena, cuando la población se multiplica, y se produce el colapso en las carreteras, en la atención sanitaria, en la seguridad o en la limpieza". Y es que, "demasiadas veces afrontamos estos meses de verano con una capacidad de respuesta en cuanto a servicios básicos más propia del invierno" y, para María Jesús Escobedo, esa es la "gran contradicción".