¿Quieres estudiar Psicología en Torrevieja el próximo curso? Éstas son las claves de la metodología UNED

UNED implantará en Torrevieja, a partir del próximo curso, el Grado en Psicología, una de las titulaciones universitarias con mayor demanda y mejores perspectivas de inserción laboral, que se impartirá de forma totalmente presencial en la nueva sede universitaria de Torrevieja, ubicada en la calle Concepción, edificio que compartirá espacio con las futuras enseñanzas de la Universidad de Alicante (UA) y de la Universidad Miguel Hernández (UMH).

El nuevo Grado en Psicología comenzará su andadura el próximo curso con una previsión máxima de 150 plazas, todas ellas en modalidad presencial. El plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el 21 de octubre, pudiendo formalizarse a través de la página web de la UNED de Elche (www.uned.es). Para acceder únicamente será necesario haber superado la PAU o EVAU, o disponer de un título de Grado Superior de Formación Profesional o estar actualmente estudiando algún grado. Para acceder a este grado no es necesario nota de corte.

PRÁCTICAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA

Entre las principales novedades anunciadas figura la próxima firma de un convenio de colaboración entre la UNED y el Hospital Universitario de Torrevieja, que permitirá a los estudiantes del Grado en Psicología desarrollar sus prácticas formativas en este centro sanitario. Esta colaboración supondrá un importante valor añadido para la formación de los futuros profesionales, permitiéndoles adquirir experiencia práctica en un entorno hospitalario de referencia y facilitando su incorporación al mercado laboral.

La Psicología es actualmente una de las titulaciones universitarias con mayor demanda profesional, debido a la creciente necesidad de especialistas en ámbitos como la salud mental, la educación, la empresa, los servicios sociales, la intervención comunitaria o la investigación.

MÁS DE 200 ALUMNOS AVALAN EL ÉXITO DEL GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

En cuanto al Grado en Educación Infantil que imparte UNED desde 2022 en Torrevieja, en modalidad semipresencial y que ya ha superado los 200 estudiantes matriculados, cabe destacar que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la implantación universitaria en la ciudad.

Además, este curso ha supuesto un hito histórico para Torrevieja, ya que, por primera vez, alumnos han comenzado y finalizado íntegramente una carrera universitaria sin salir del municipio, culminando con éxito sus estudios de Educación Infantil.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, PRÓXIMA APUESTA DE LA UNED

UNED trabaja ya en la implantación en 2027 del Grado en Comunicación Audiovisual Siglo XXI, que se impartirá en modalidad semipresencial. Se trata de una titulación especialmente orientada a los nuevos perfiles profesionales vinculados a la comunicación digital, los medios audiovisuales, la producción multimedia y la creación de contenidos, ampliando así las posibilidades formativas para los estudiantes de la ciudad y de toda la comarca.