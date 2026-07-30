Mascletá, campanas y homenaje institucional por el 40 aniversario de la segregación de Pilar de la Horadada

Con motivo del 40 aniversario de la segregación de Pilar de la Horadada, hoy, 30 de julio, se han programado varios actos conmemorativos en el municipio.

La jornada ha comenzado a las 10:15 horas con una misa en la iglesia parroquial Nuestra Señora del Pilar, acompañada por la Coral Horadada. Además, entre las 11:00 y las 19:00 horas, las piscinas recreativas"30 de Julio" de Pilar de la Horadada y"Río Seco" de Pinar de Campoverde celebran una jornada de puertas abiertas.

Ya por la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar una mascletá y volteo de campanas en la Rambla Urbana, junto al colegio Virgen del Pilar, para recordar el momento en que el municipio consiguió su independencia de Orihuela en 1986.

Los actos concluirán a las 21:30 horas con el Acto Conmemorativo del 40 Aniversario de la Segregación, que se celebrará en la Plaza de la Iglesia.