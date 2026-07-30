EFEMÉRIDE

Mascletá, campanas y homenaje institucional por el 40 aniversario de la segregación de Pilar de la Horadada

🎤 Hoy charlamos con el alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez, para abordar el pasado, presente y futuro de la localidad en este día festivo e histórico

🗣️ José María Pérez: "Pilar de la Horadada contaba con 6.500 habitantes en 1986, el año de la segregación. Hoy tenemos 25.000 habitantes censados, aunque en este momento del verano convivimos cerca de 115.000 personas"

Onda Cero Vega Baja

Pilar de la Horadada |

Con motivo del 40 aniversario de la segregación de Pilar de la Horadada, hoy, 30 de julio, se han programado varios actos conmemorativos en el municipio.

La jornada ha comenzado a las 10:15 horas con una misa en la iglesia parroquial Nuestra Señora del Pilar, acompañada por la Coral Horadada. Además, entre las 11:00 y las 19:00 horas, las piscinas recreativas"30 de Julio" de Pilar de la Horadada y"Río Seco" de Pinar de Campoverde celebran una jornada de puertas abiertas.

Ya por la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar una mascletá y volteo de campanas en la Rambla Urbana, junto al colegio Virgen del Pilar, para recordar el momento en que el municipio consiguió su independencia de Orihuela en 1986.

Los actos concluirán a las 21:30 horas con el Acto Conmemorativo del 40 Aniversario de la Segregación, que se celebrará en la Plaza de la Iglesia.

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