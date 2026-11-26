'Enfoca Dolores' y participa este sábado en el concurso de fotografía 'Dispara-te' con tu particular forma de ver el municipio
👉Este sábado 28 de noviembre, la localidad de Dolores te invita a participar en el rally fotográfico 'Dispara-te', que organiza la Asociación Cultural Fotográfica 'Enfoca Dolores', en colaboración con el Ayuntamiento de Dolores, para que muestres tu particular manera de ver el municipio. Hay 1.000 euros en premios y la inscripción es gratuita.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hablamos de este evento con el presidente de la asociación 'Enfoca Dolores', Jorge Gascón.