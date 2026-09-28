El domingo 4 de octubre vuelve la Carrera/Marcha solidaria AFA Torrevieja en una jornada deportiva y solidaria
👉 La Asociación de Alzheimer de Familiares de Torrevieja (AFA Torrevieja) celebra este 4 de octubre su XI Carrera y Marcha Solidaria con la que cierra el calendario de actividades desarrolladas este septiembre con motivo del Día Mundial del Alzheimer, fecha clave para visibilizar la enfermedad.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, han ofrecido los detalles de todas las pruebas Lidia Navarro directora de AFA Torrevieja y Gema Negrete, coordinadora y terapeuta ocupacional del centro, destacando el nuevo recorrido y la salida desde la sede.