En el Día de la Gastronomía Sostenible, nos sentamos a la mesa con Tony Pérez y eventos que nos llevan a Torrevieja, Guardamar y Algorfa

👉Este jueves celebramos el Día de la Gastronomía Sostenible, del Sushi y del Picnic. Recomendamos las IV Jornadas Gastro-Medioambientales 'Chorlitejo Patinegro: Dulce, Tierno y Resalao' en seis locales de Torrevieja y Guardamar hasta este domingo; las Jornadas Gastronómicas 'Torrevieja y el Mar' con nueva sesión en Restaurante La Mar de Bien este viernes; la jornada 'El arroz como punto de encuentro' que reúne a cuatro maestros arroceros este domingo en Restaurante Misto de La Finca Resort en Algorfa, y la Fiesta de la sardina en La Mata también este domingo.