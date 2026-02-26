La Coordinadora Ciudadana 'Miguel Hernández' valora el compromiso de ayuntamientos y Ministerio de Cultura para que la Senda del poeta se celebre en abril
👉En defensa de la Senda del poeta y la reposición de los vinilos del Rincón Hernandiano, decenas de ciudadanos han secundado este jueves la concentración convocada desde la Coordinadora Ciudadana 'Miguel Hernández' en la ciudad natal del poeta
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', como portavoz de la Plataforma 'Tu pueblo y el mío', Lucas López, valora las últimas noticias y confirma la intención de organizar la Senda del poeta