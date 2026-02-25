Zenia Boulevard obtiene la máxima calificación 'Breeam' en uso y se sitúa entre los edificios más sostenibles

Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, ha alcanzado la calificación Excepcional en la certificación BREEAM® ES En Uso V6 Comercial tanto en la categoría de Edificio como en la de Gestión del edificio, obteniendo así la máxima distinción —cinco estrellas— que otorga este estándar internacional de sostenibilidad. Este reconocimiento sitúa al centro dentro del 2% de activos que logran el nivel más alto de excelencia ambiental en el sello BREEAM®, uno de los estándares internacionales más prestigiosos en evaluación de sostenibilidad de edificios. Además, Zenia Boulevard ha conseguido el nivel Excepcional en la categoría de Gestión del edificio por cuarta vez consecutiva desde 2016, un reconocimiento que pone en valor la solidez y continuidad de su modelo operativo en materia de sostenibilidad.

Este logro es el resultado de un trabajo constante y de una visión clara: convertir a Zenia Boulevard en un modelo de sostenibilidad, eficiencia y responsabilidad ambiental. La categoría Excepcional refleja el impacto positivo de la reciente reforma del centro, donde se implementaron mejoras orientadas a la optimización energética, la gestión eficiente de los recursos, la reducción del impacto ambiental y la mejora del bienestar de las personas usuarias. Asimismo, este hito reafirma la apuesta continua de los gestores del centro por la inversión sostenible. Desde hace años, Zenia Boulevard mantiene una estrategia enfocada en la evolución del activo hacia modelos operativos responsables, resilientes y alineados con los retos de futuro.

El certificado BREEAM EN USO destaca especialmente el desempeño sobresaliente del centro en áreas como energía, agua, recursos, resiliencia, salud y bienestar, reflejando su compromiso integral con la sostenibilidad. Cristina Ros, directora del centro comercial, ha señalado que “alcanzar el nivel Excepcional en BREEAM EN USO es un orgullo y, sobre todo, una confirmación de que el camino que hemos emprendido es el correcto. Este reconocimiento avala el trabajo riguroso que venimos desarrollando para transformar Zenia Boulevard en un espacio cada vez más eficiente, sostenible y preparado para el futuro”.

“Nuestra apuesta por la sostenibilidad no es puntual, sino estructural. Invertimos de forma continua en mejorar nuestras instalaciones y procesos porque creemos que los centros comerciales deben ser espacios responsables y alineados con las necesidades de la comunidad y del entorno”, destaca la directora de Zenia Boulevard. Con este reconocimiento, Zenia Boulevard se posiciona como uno de los centros comerciales más sostenibles de España, reforzando su papel como punto de encuentro moderno, eficiente y comprometido con su territorio.

Zenia Boulevard

Zenia Boulevard, inaugurado en 2012, es el centro comercial más grande de la provincia de Alicante, registrando una afluencia de más de 15 millones de visitantes en 2024.

El centro comercial, ubicado en Orihuela Costa, ofrece una experiencia completa para quienes buscan combinar compras, ocio y gastronomía en un solo espacio. Con más de 160 tiendas de primeras marcas como Zara, Cortefiel, Massimo Dutti, Mango, Primark, Lefties, Media Markt, Decathlon y muchas más, es el destino perfecto para las compras. Además, cuenta con amplias terrazas y una variada oferta de restauración, lo que convierte cada visita en una oportunidad para disfrutar de un día completo en familia o con amigos. Pasear entre sus calles decoradas, hacer las compras y terminar con una comida en sus restaurantes es parte de la experiencia que lo distingue.

En 2024 se finalizó la reforma de sus instalaciones para mejorar las fachadas, el pavimento, las áreas de descanso, las zonas verdes y las zonas de restauración, así como las áreas de ocio infantil, y en la que se invirtieron 18 millones de euros.