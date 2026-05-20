PRESENTACIÓN LITERARIA

Carlos Sánchez Vela debuta en el género de novela bélica con su trepidante 'Presos de la Furia'

👉 Desde Cox, Carlos Sánchez Vela publica 'Presos de la Furia', una novela intensa y vibrante encuadrada en el género bélico que se adentra en la historia del sargento Martín Verdugo como protagonista.

🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja conocemos más de este autor y de su primera novela publicada, que se puede adquirir a través de su cuenta de Instagram @carlossv113 y en Amazon.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Carlos Sánchez Vela debuta en el género de novela bélica con su trepidante relato 'Presos de la Furia'
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