PRESENTACIÓN LITERARIA
Carlos Sánchez Vela debuta en el género de novela bélica con su trepidante 'Presos de la Furia'
👉 Desde Cox, Carlos Sánchez Vela publica 'Presos de la Furia', una novela intensa y vibrante encuadrada en el género bélico que se adentra en la historia del sargento Martín Verdugo como protagonista.
🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja conocemos más de este autor y de su primera novela publicada, que se puede adquirir a través de su cuenta de Instagram @carlossv113 y en Amazon.
Pedro J. Llorach
Vega Baja |