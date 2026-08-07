Callosa de Segura invita a compartir sus fiestas de San Roque y de Moros y Cristianos con gran variedad de actos hasta el 16 de agosto
👉 La subida del Farolico de Venancio celebrada el pasado miércoles ha supuesto el comienzo ininterrumpido de actividades para celebrar las Fiestas de San Roque y de Moros y Cristianos en el municipio de Callosa de Segura. Este fin de semana será el Pregón de Fiestas a cargo de Rocío Pajares Salinas y, a partir de este lunes, llegarán los días grandes para las comparsas con las fiestas de Moros y Cristianos. El martes se hará el Chupinazo y la Ofrenda de Flores al patrón.
🎤En 'Más de uno' Vega Baja hablamos de estas fiestas con el alcalde de Callosa de Segura, Juan Antonio Franco.