Bigastro se prepara para vivir dos semanas de fiestas en honor a San Joaquín con mucha tradición e importantes novedades

Bigastro cuenta ya las horas para el inicio de sus Fiestas Patronales en honor a San Joaquín, una de las citas más esperadas del calendario festivo de la Vega Baja. Durante dos semanas, del 3 al 16 de agosto, el municipio se llenará de actividad con propuestas culturales, musicales, deportivas, infantiles y religiosas destinadas a atraer a públicos de todas las edades.

La alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, ha destacado la importancia que tienen estas fiestas para la identidad del municipio, subrayando que se trata de unos días de encuentro en los que vecinos y visitantes comparten tradiciones muy arraigadas. Belmonte ha animado a la ciudadanía de la comarca a acercarse a Bigastro y participar en unas celebraciones que combinan el respeto por las costumbres con una programación renovada y pensada para todos los públicos.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Manuel Giménez, ha puesto en valor el trabajo realizado durante los últimos meses por la Comisión de Fiestas, asociaciones, colectivos y personal municipal para confeccionar un programa amplio y variado. Según ha explicado, la intención es mantener el equilibrio entre los actos tradicionales vinculados al patrón San Joaquín y las actividades lúdicas que cada verano reúnen a centenares de personas en las calles y plazas del municipio.

La programación arranca con una novedosa feria taurina muy demandada por los vecinos e incluye la observación del eclipse solar del próximo 12 de agosto, a lo que se suman espectáculos musicales, actividades infantiles, propuestas gastronómicas, encuentros festivos y los actos religiosos más emblemáticos, entre ellos la ofrenda floral, la procesión y las celebraciones litúrgicas dedicadas al patrón. Tampoco faltarán algunos de los eventos con mayor capacidad de convocatoria y que cada año congregan tanto a vecinos como a visitantes de distintos puntos de la comarca. Así, cabe citar el Molino Summer Festival, y actos tan arraigados y singulares como 'el Tío del Tractor'.

Con todo preparado, Bigastro se dispone a abrir las puertas de sus fiestas patronales para vivir dos semanas marcadas por la tradición, la convivencia y el orgullo de un pueblo que honra a San Joaquín. Pueden consultar toda la programación en la web y redes sociales del Ayuntamiento de Bigastro y también, como novedad, descargar el Libro de Fiestas de San Joaquín 2026: