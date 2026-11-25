QUIRÓNSALUD

Así trabaja un servicio de cirugía plástica, referente en Torrevieja

👉 Cuando pensamos en cirugía plástica solemos asociarla a tratamientos estéticos, pero la realidad es que esta especialidad ha evolucionado mucho en los últimos años. Hoy también desempeña un papel fundamental en la reconstrucción mamaria tras un cáncer, el tratamiento de patologías como el lipedema, la cirugía postbariátrica o la corrección de alteraciones que afectan a la funcionalidad y al bienestar de los pacientes. 🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hablamos sobre esta realidad con los doctores Ginés García Buendía y Eduardo Saorín Gascón, especialistas del Servicio de Cirugía Plástica Integral de Quirónsalud Torrevieja.