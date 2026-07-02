La Vega Baja registra 277 parados menos al cierre de junio con una cifra total de desempleados de 20.576 personas

La Vega Baja registra 277 parados menos al cierre del mes de junio y sitúa la cifra total de desempleados en 20.576 personas, pero UGT advierte de las dificultades que siguen encontrando ciertos colectivos para acceder al empleo.

Entre los municipios de la comarca, destaca Torrevieja, con un descenso de 213 parados. Le siguen Formentera del Segura y Los Montesinos, ambos con 11 desempleados menos, y Cox, con 9 menos. El sector más favorecido es el de Servicios, con 338 parados menos, seguido de la industria. Sin embargo, aumenta ligeramente el paro en la construcción y la agricultura.

Los colectivos más afectados por el paro son los mayores de 44 años y, especialmente, los mayores de 52, ya que en muchos casos se trata de desempleados de larga duración, que encuentran distintos obstáculos a la hora de encontrar trabajo.

Ante esta situación, UGT propone reforzar las políticas de empleo y apostar por la formación, la recualificación profesional y la adquisición de competencias digitales, para facilitar la adaptación de los trabajadores a la digitalización de los procesos productivos y a la incorporación de la Inteligencia Artificial al mundo laboral.