El Ayuntamiento de Torrevieja y APYMECO impulsan una campaña comercial de verano con más de 5.000 euros en premios

La concejala de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez, junto al presidente de APYMECO, Jorge Almarcha, ha presentado en rueda de prensa la nueva campaña estival de dinamización comercial "Un comercio épico", una iniciativa que volverá a incentivar las compras en los establecimientos de proximidad durante los meses de verano mediante el reparto de más de 5.000 euros en premios directos.

Esta campaña, organizada por la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja (APYMECO), cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torrevieja, Aquópolis Torrevieja, FACPYME y numerosos comercios asociados, consolidándose como una de las acciones de promoción comercial más importantes de la temporada estival.

La campaña se desarrollará del 3 de julio al 31 de agosto. Durante este periodo, todas las personas que realicen compras superiores a 20 euros en cualquiera de los establecimientos adheridos podrán participar en la promoción y optar a numerosos premios directos previstos dentro de la dinámica de la campaña. El objetivo es doble: incentivar las compras en el comercio de proximidad durante los meses de mayor actividad turística y, al mismo tiempo, premiar la fidelidad de clientes habituales y visitantes que eligen el comercio torrevejense.

Entre los regalos que podrán conseguir los participantes destacan equipaciones oficiales del equipo de fútbol ÉPICO, entradas para Aquopolis Torrevieja, descuentos del 40% para acceder al parque acuático, mochilas, botellas reutilizables, fiambreras, sombreros, gafas de sol, abanicos, bolsas ecológicas y muchas más sorpresas que se irán incorporando a lo largo del verano.

Gracias a la implicación de las entidades colaboradoras y de los establecimientos participantes, esta iniciativa permitirá repartir más de 5.000 euros en premios, convirtiendo cada compra en una oportunidad para ganar.

La concejala de Comercio y Hostelería, Rosario Martínez, destacó que el Ayuntamiento continúa respaldando todas aquellas iniciativas que contribuyen a fortalecer el comercio local, dinamizar la actividad económica y apoyar a los pequeños empresarios del municipio.

Asimismo, puso en valor la colaboración permanente que mantiene el Consistorio con APYMECO para desarrollar campañas que incrementan la actividad comercial, favorecen el consumo de proximidad y refuerzan la competitividad de un sector fundamental para la economía de Torrevieja.

Por su parte, el presidente de APYMECO, Jorge Almarcha, explicó que esta nueva edición de la campaña pretende convertir las compras en una experiencia más atractiva para clientes y visitantes, recordando que cada compra realizada en el comercio local supone un respaldo directo al tejido empresarial de la ciudad y, además, puede traducirse en un premio para quienes apuestan por los establecimientos de proximidad.

La campaña "Un comercio épico" vuelve a unir a comerciantes, instituciones y empresas colaboradoras con un objetivo común: seguir impulsando el comercio de Torrevieja como un referente de calidad, cercanía y atención personalizada.

Desde el Ayuntamiento de Torrevieja y APYMECO se anima tanto a residentes como a los miles de turistas que visitan la ciudad durante los meses de verano a recorrer los establecimientos participantes, descubrir la amplia oferta comercial existente y formar parte de una iniciativa que contribuye al crecimiento económico del municipio, fomenta el consumo responsable y pone en valor el importante papel que desempeña el comercio local en la vida de Torrevieja.