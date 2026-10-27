El Thader golea al Almoradí en el derbi comarcal de Lliga Comunitat y se acerca a la promoción de ascenso

La jornada del fútbol regional valenciano dejó resultados destacados para los equipos de la Vega Baja, con especial protagonismo del CD Thader, que se impuso por 1-3 al CD Almoradí en el derbi comarcal de Liga Comunitat, y del Callosa Deportiva, que goleó a domicilio al Benferri por 1-6 en Primera Valenciana. El Murada también firmó una de las victorias más contundentes del fin de semana al vencer por 8-2 al Sporting San Fulgencio en Segunda Valenciana.

Liga Comunitat: el Thader se lleva el derbi ante el Almoradí

El CD Thader fue uno de los grandes protagonistas de la jornada en Liga Comunitat al conseguir una importante victoria por 1-3 en el campo del CD Almoradí. El triunfo permite al conjunto de Rojales situarse en la quinta posición de la clasificación, con 15 puntos, empatado con el cuarto clasificado, el Olímpic, y a solo un punto de la tercera plaza, que marca la zona de promoción de ascenso a Tercera Federación.

La victoria supone un impulso para el Thader, que continúa consolidándose entre los equipos de la zona alta en este inicio de temporada.

La otra cara de la moneda fue el Almoradí, que cayó hasta la penúltima posición de la tabla con cinco puntos, empatado con el último clasificado, el Santa Pola. El conjunto almoradinense se encuentra a dos puntos de la salvación y necesita reaccionar en las próximas jornadas para salir de la zona de peligro.

El tercer representante de la Vega Baja en la categoría, el Redován, tampoco pudo puntuar. El equipo perdió por un contundente 4-0 en su visita al Gandía y se mantiene en la séptima posición con 12 puntos, en una zona intermedia de la clasificación.

Primera Valenciana: goleada del Callosa Deportiva al Benferri

En Primera Valenciana, el resultado más destacado fue la victoria del Callosa Deportiva por 1-6 frente al Benferri en otro enfrentamiento entre equipos de la comarca.

El conjunto callosino sumó tres puntos importantes gracias a una goleada que le permite situarse en la sexta posición, con diez puntos, a cinco de la segunda plaza, que da acceso a la promoción de ascenso.

Por su parte, el CD Montesinos perdió por 2-0 en su visita al Dénia. El equipo se queda en la octava posición con ocho puntos, mientras que el Benferri continúa en el último puesto de la clasificación, con solo tres puntos, después de encajar seis goles ante el Callosa Deportiva.

Segunda Valenciana: el Murada firma una goleada y se coloca en la zona alta

La Segunda Valenciana también dejó varios resultados destacados para los equipos de la Vega Baja. El Murada fue el conjunto más goleador del fin de semana al imponerse por 8-2 al Sporting San Fulgencio, un triunfo que refuerza sus aspiraciones en este inicio de competición.

Estos fueron los resultados de los representantes comarcales en la jornada:

Eldense C, 3 - Atlético Algorfa, 0.

Murada, 8 - Sporting San Fulgencio, 2.

Guardamar Soccer, 1 - Sporting Saladar, 3.

Atlético Catral, 1 - CD Cox, 2.

Benejúzar, 1 - Elche C, 7.

Sporting Dolores, 2 - Sporting Jacarilla, 0.

En la clasificación, el Murada se sitúa como el mejor equipo de la Vega Baja, en segunda posición con 12 puntos, empatado con el líder. El Sporting Jacarilla también cuenta con 12 puntos y figura en el grupo de equipos que comparten la tercera posición, según el balance de la jornada.

El resto de representantes comarcales continúa buscando regularidad para escalar posiciones en una competición que todavía se encuentra en sus primeras jornadas.

La jornada volvió a evidenciar el peso del fútbol de la Vega Baja en las categorías regionales valencianas, con victorias importantes como las del Thader, el Callosa Deportiva y el Murada, aunque también con derrotas que complican la situación clasificatoria de equipos como el Almoradí y el Benferri.