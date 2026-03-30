El Orihuela CF gana en Tenerife y se acerca de nuevo a los play off de ascenso

Resurge la esperanza de alcanzar un puesto de play off de ascenso en el Orihuela CF tras ganar 1-3 al CD Tenerife, rival directo en la tabla. Tras la dolorosa derrota sufrida en la jornada anterior en Los Arcos ante el CD Coria (0-4), otro rival directo por los puestos de ascenso, parecía que los oriolanos se quedaban fuera de toda opción de luchar por esas plazas altas. Sin embargo, la victoria en Tenerife y el empate del Coria en esta jornada, lo cambia todo. El equipo de Carlos de las Cuevas se sitúa ahora a solo tres puntos de esa quinta plaza que tiene el Coria y que da acceso a los play off, y se acerca a dos puntos del Tenerife que es el equipo que tiene justo encima, y todo ello a falta de cinco jornadas para el final de la competición liguera.

En cuanto al partido de Tenerife, el protagonista fue el portero del Orihuela, Iván Buigues, que lo paró todo. Además, el equipo de De las Cuevas tuvo una gran efectividad de cara a la portería contraria y todo ello le llevó a sumar los tres puntos.

LLIGA COMUNITAT

En la categoría regional de Lliga Comunitat, el SC Torrevieja perdió en casa ante el líder CF Benidorm (1-2), mientras que el Redován ganó 0-2 al Rayo Ibense y el CD Thader empató sin goles en casa ante el Jávea.