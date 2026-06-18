Orihuela apuesta por el empleo, la inversión y el crecimiento con el desarrollo de su Parque Empresarial

El Ayuntamiento de Orihuela ha presentado la versión preliminar del Parque Empresarial, una actuación estratégica llamada a convertirse en uno de los principales motores de desarrollo económico del municipio y de toda la Vega Baja durante las próximas décadas. El proyecto contempla más de dos millones de metros cuadrados destinados a actividad industrial, logística y empresarial, una inversión estimada de 65 millones de euros y la creación de miles de oportunidades de empleo ligadas a sectores estratégicos como la agroalimentación, las energías renovables y la logística.

La presentación ha tenido lugar en el Centro Cultural Miguel Hernández, antigua Caja de Ahorros de Monserrate, en un acto que ha reunido a representantes institucionales, empresarios, asociaciones empresariales, propietarios de terrenos, profesionales del sector y vecinos interesados en conocer los avances de una iniciativa que aspira a marcar un antes y un después en el crecimiento económico de Orihuela.

La jornada ha comenzado con la intervención de Eduardo G. Rodríguez Carmona, técnico de Administración Especial de Promoción Económica Local y coordinador técnico del Plan Especial, quien ha contextualizado la importancia de esta actuación dentro de la estrategia de desarrollo económico impulsada por el Ayuntamiento de Orihuela y alineada con las principales directrices de planificación territorial y reindustrialización de la Comunidad Valenciana.

Rodríguez Carmona ha explicado que el nuevo Parque Empresarial nace con el objetivo de completar por el sur de la Comunidad Valenciana la oferta de suelo industrial y terciario de nueva planta, bajo criterios de sostenibilidad, innovación tecnológica y economía circular. Asimismo, ha destacado que la iniciativa se integra plenamente en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, en el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja-Bajo Segura y en la Estrategia de Reindustrialización de la Comunitat Valenciana 2024-2028, documentos que identifican el eje de la A-7 como uno de los principales espacios de oportunidad para el desarrollo económico del territorio.

El coordinador técnico ha señalado que la Vega Baja constituye uno de los principales espacios industriales de la Comunidad Valenciana por número de empresas, aunque todavía presenta margen de crecimiento en empleo industrial cualificado. En este contexto, ha indicado que el nuevo parque empresarial pretende corregir ese desequilibrio y reforzar el papel de Orihuela dentro de la estructura productiva comarcal.

Entre los objetivos previstos figura la posibilidad de alcanzar, en los escenarios más favorables, hasta 10.000 empleos directos, indirectos e inducidos en las distintas fases de desarrollo del proyecto, incluyendo tanto la construcción de las infraestructuras como la implantación y posterior explotación de las actividades empresariales.

Asimismo, Rodríguez Carmona ha explicado que el parque aspira a convertirse en un polo de atracción para empresas vinculadas a la agroindustria de nueva generación, las energías renovables, la logística avanzada y las nuevas tecnologías, favoreciendo la creación de clústeres especializados capaces de generar empleo cualificado, innovación y nuevas oportunidades económicas para toda la comarca.

En materia empresarial, el objetivo estratégico pasa por incrementar en torno a un 50 % el número de empresas industriales existentes en Orihuela y avanzar hacia un reequilibrio de la estructura productiva local, reforzando el peso del sector secundario dentro de la economía municipal. Del mismo modo, se prevé aumentar la participación de Orihuela en la actividad industrial de la Vega Baja hasta aproximarse al 25 % del total comarcal, consolidando su posición como uno de los principales focos empresariales del territorio.

A continuación, el concejal de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio, Industria y Grandes Proyectos, Matías Ruiz, ha realizado una exposición detallada del recorrido administrativo, técnico y urbanístico desarrollado hasta alcanzar el momento actual. Ruiz ha recordado que durante años Orihuela vio limitada su capacidad de crecimiento industrial debido a la anulación del Plan General de Ordenación Urbana y a los condicionantes derivados de los informes de inundabilidad que afectaban a anteriores propuestas de desarrollo empresarial.

El concejal ha explicado que el actual proyecto comenzó a impulsarse en abril de 2021 y que desde entonces se ha desarrollado un intenso trabajo técnico, jurídico y ambiental para garantizar su viabilidad. Los estudios complementarios realizados han permitido acreditar la viabilidad de la actuación y superar los obstáculos que durante años habían impedido la creación de nuevo suelo industrial en el municipio.

Ruiz ha destacado que el parque empresarial contará con más de 1,1 millones de metros cuadrados de parcelas industriales, cerca de 200.000 metros cuadrados destinados a uso terciario, más de 109.000 metros cuadrados de suelo dotacional y más de 435.000 metros cuadrados de zonas verdes, configurando un espacio moderno, competitivo y preparado para albergar actividad económica de alto valor añadido.

Asimismo, ha señalado que la inversión prevista para el desarrollo de la actuación asciende a 65 millones de euros, mientras que los ingresos estimados se sitúan en torno a los 182 millones de euros. También ha puesto en valor el elevado grado de implicación de los propietarios afectados, destacando que más del 85 % de la propiedad ya se encuentra representada dentro del proceso.

Durante su intervención, el concejal ha insistido en que el proyecto ha despertado ya el interés de distintas empresas y operadores económicos, motivo por el que el Ayuntamiento ha habilitado el correo electrónico parqueempresarial@orihuela.es destinado a canalizar consultas y facilitar información a posibles inversores interesados en implantarse en el futuro parque empresarial.

Durante la clausura del acto, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha defendido el parque empresarial como una de las actuaciones más importantes para el municipio en las próximas décadas y como una oportunidad histórica para impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico. Vegara ha asegurado que la iniciativa va mucho más allá de una actuación urbanística, al considerar que representa una apuesta por el empleo, por las oportunidades para los jóvenes y por la capacidad de Orihuela para atraer inversión y generar actividad económica.

El alcalde ha destacado que el municipio cuenta con fortalezas suficientes para afrontar este reto, poniendo en valor su ubicación estratégica, la capacidad de sus empresas, el talento existente y el amplio margen de crecimiento del que todavía dispone la ciudad. “Las oportunidades no llegan por casualidad. Las oportunidades se construyen”, ha afirmado, defendiendo la necesidad de planificar el futuro con visión a largo plazo y de adoptar decisiones capaces de transformar la ciudad más allá de una legislatura.

Finalmente, ha mostrado su convencimiento de que el parque empresarial permitirá reforzar el papel de Orihuela como referente económico del sur de la Comunidad Valenciana y de la Vega Baja, generando nuevas oportunidades para las próximas generaciones. “Cuando hablemos de Orihuela no hablaremos solo de un pasado glorioso; hablaremos también de un futuro cierto”, ha asegurado.