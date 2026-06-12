Los Montesinos impulsa la séptima edición del Campus de Fútbol Héctor Pizana Pascual

El Ayuntamiento de Los Montesinos, a través de la Concejalía de Deportes, organiza una nueva edición del Campus de Fútbol Héctor Pizana Pascual, una iniciativa que alcanza ya su séptima edición y que se ha consolidado como una de las actividades deportivas más esperadas por los jóvenes del municipio durante el inicio del verano.

El campus se celebrará del 22 al 26 de junio, en horario de 17:00 a 20:00 horas, y está dirigido a jugadores y porteros, chicos y chicas nacidos entre 2010 y 2020. Las inscripciones pueden realizarse en el Ayuntamiento de Los Montesinos hasta este lunes 15 de junio, con un precio de 30 euros por participante y plazas limitadas.

Este proyecto nació hace seis años con el objetivo de acercar a los jóvenes deportistas la experiencia y conocimientos de uno de los referentes deportivos de la localidad, Héctor Pizana Pascual, quien ha llevado el nombre de Los Montesinos por distintos clubes del fútbol español como Valencia CF, Albacete Balompié, Guijuelo, Navalcarnero, Pulpileño y, actualmente, el Sporting Costablanca de Torrevieja. Equipo con el que acaba de ascender a 3ª RFEF.

El campus contará además con la participación de entrenadores y profesionales cualificados, ofreciendo una formación integral basada en la mejora de las capacidades técnicas, tácticas, físicas y cognitivas de los participantes. Entre las actividades previstas destacan los entrenamientos específicos para jugadores y porteros, estos últimos dirigidos por el propio Héctor Pizana, así como sesiones de fútbol-tenis, actividades acuáticas, piscina diaria, charlas deportivas y otras propuestas lúdicas y formativas diseñadas para fomentar el aprendizaje y la convivencia a través del deporte.

Los participantes recibirán además una camiseta oficial del campus, servicio diario de agua y fruta, diploma acreditativo y otros obsequios. La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Los Montesinos, Ana Belén Juárez, ha destacado la importancia de esta iniciativa para el municipio: “Para nosotros es un orgullo seguir apoyando un proyecto que lleva el nombre de uno de nuestros deportistas más destacados. Héctor no solo representa el esfuerzo, la constancia y el éxito deportivo, sino también los valores humanos que queremos transmitir a nuestros jóvenes. Este campus es una oportunidad única para aprender de grandes profesionales, disfrutar del deporte y compartir experiencias en un entorno saludable y educativo”.

Juárez también ha querido poner en valor la implicación del guardameta montesinero con su localidad: “Héctor siempre ha llevado con orgullo el nombre de Los Montesinos allá donde ha jugado y, una vez más, demuestra su compromiso con el pueblo poniendo su experiencia al servicio de las nuevas generaciones. Desde el Ayuntamiento seguiremos apostando por actividades que fomenten el deporte base y los hábitos de vida saludables”.

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Desde la concejalía de Deportes se anima a todas las familias a formalizar la inscripción cuanto antes debido al carácter limitado de las plazas y a la gran acogida que ha tenido el campus en sus anteriores ediciones.