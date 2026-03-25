Jornada final del proyecto 'Refluye mi río' que ha devuelto al Segura "su papel en la vida de Orihuela"

El Ayuntamiento de Orihuela ha celebrado la jornada final del proyecto Refluye Mi Río, un encuentro abierto a responsables institucionales, técnicos, colectivos sociales y ciudadanía para hacer balance de la restauración del río Segura a su paso por el municipio. El acto, con la participación del alcalde, Pepe Vegara, y la concejala de Medio Ambiente, Noelia Grao, ha servido para poner en valor la recuperación de varios sotos y tramos de ribera mediante la eliminación de especies invasoras, la retirada de residuos y la revegetación con flora autóctona. Durante la sesión final de ‘Refluye mi río’ se proyectó un vídeo resumen de la transformación del entorno y se destacó el carácter integral del proyecto, que ha combinado intervención ambiental, participación ciudadana y sensibilización.

Noelia Grao subrayó que la iniciativa "ha permitido devolver al Segura su papel en la vida de Orihuela", mientras que el alcalde, por su parte, defendió que la mejora del río "es también una inversión en calidad de vida y una apuesta de futuro para la ciudad".

El proyecto ha incluido talleres con vecinos, mesas sectoriales, materiales educativos e interpretativos y una Carta de Recomendaciones que plantea líneas para seguir trabajando en torno al río. La jornada concluyo con un llamamiento a mantener y consolidar los avances logrados y a entender esta actuación como el inicio de una nueva etapa de compromiso con el Segura. El proyecto está financiado por la Fundación Biodiversidad dentro del PRTR y los fondos NextGenerationEU.

Entre las últimas actuaciones del proyecto Refluye Mi Río cabe destacar la instalación de cinco paneles informativos en el tramo restaurado del río Segura en Orihuela para acercar a la ciudadanía la biodiversidad de la ribera y los sotos, incluyendo especies invasoras y vegetación característica. Los paneles, ilustrados con imágenes cedidas por el biólogo Gonzalo Escudero Galante, refuerzan el vínculo entre la población y el río.