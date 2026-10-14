El Balonmano Mare Nostrum Torrevieja perdió en casa 23-32 ante el Jeovent BM Leganés

El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja caía el pasado sábado, 10 de octubre, en el partido correspondiente a la cuarta jornada del Campeonato Estatal de Primera División Masculina (Grupo E), que le enfrentaba a una de las grandes promesas de la categoría: el Jeovent Balonmano Leganés. Los madrileños hicieron un muy buen uso de sus armas en el Pabellón Municipal Cecilio Gallego. Desplegaron una gran defensa y, en consecuencia, una vertiginosa salida a la contra.

Los jugadores salineros rápidamente se encontraron con este problema, además de una portería que acompañó al rival durante los sesenta minutos. Aarón Álvarez tuvo que parar el crono cuando el luminoso ya marcaba 3–8 para el equipo visitante y todavía no se había cumplido los primeros quince minutos de juego.

La dinámica no cambió y cada error de los torrevejenses era bien aprovechado por los de Leganés. Tanto, que el marcador alcanzó un holgado 8–16 al término de la primera mitad. El equipo local, por supuesto, no bajó los brazos. Menos, con una afición que estuvo apoyando a los suyos durante todo el encuentro. Un aliento que permitió tomar los seis de desventaja tras varias jugadas exitosas que servían para confiar en una posible remontada.

Quedaban unos nueve minutos para la finalización del choque (18–24 Minuto 51:12) y los leganenses no estaban dispuestos a que el Mare Nostrum se acercara más. Ese trabajó se volvió a ver en la recta final, cuando el cansancio hizo mella en los torrevejenses y los pepineros sentenciaron con un parcial de 0–4 las vagas esperanzas salineras. El 23–32 final lleva al Jeovent BM Leganés a la segunda posición de la tabla. Por su parte, los torrevejenses bajan hasta la décima plaza.

La derrota deja al Mare Nostrum con cuatro puntos tras cuatro partidos antes de visitar el feudo del colista -el Fibritel Balonmano Villafranca toledano- al que se enfrentará el próximo sábado, 17 de octubre, a partir de las 19:00 horas.