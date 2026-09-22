Las aulas provisionales del CEIP Virgen de la Puerta de Orihuela se instalarán finalmente en la pista deportiva del IES Las Espeñetas

El aulario provisional del CEIP Virgen de la Puerta de Orihuela se situará en la pista deportiva del IES Las Espeñetas, en el mismo municipio. La Generalitat y el Ayuntamiento han concretado una solución para volver a reagrupar a los 302 alumnos del centro que, debido a las deficiencias estructurales del mismo, desde inicio de curso, se encuentran asistiendo a clases en los colegios de Molins y La Campaneta. De esta manera, la solución permitirá a los jóvenes seguir en su entorno cercano, cumpliendo un requisito indispensable para las familias afectadas.

El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, mantuvo este lunes una reunión de trabajo con el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y los concejales de Educación y Urbanismo, Vicente Pina y Matías Ruiz respectivamente, donde se ha acordado emplazar las aulas provisionales en la pista deportiva del IES Las Espeñetas. Las instalaciones quedarán cumplimentadas con la utilización del Parque de Las Espeñetas como zona de esparcimiento para el alumnado, debidamente vallada, así como el uso del campo de fútbol de césped artificial. Este último será compartido por el IES Las Espeñetas y el CEIP Virgen de la Puerta mediante una coordinación de horarios que permita compatibilizar su utilización.

Tras la reunión de trabajo se ha mantenido un encuentro con representantes de las AMPA de los tres centros afectados para trasladarles directamente la solución acordada, explicarles los próximos pasos y resolver las dudas planteadas por las familias. Ambas administraciones han insistido en la importancia de mantener una comunicación directa y continua con las comunidades educativas durante todo el proceso por lo que se ha acordado mantener reuniones periódicas para informar de los avances que se estén produciendo. La próxima reunión se celebrará el próximo 20 de octubre.

Una solución inmediata

Durante la reunión, José María Larena ha explicado que se trata de una solución inmediata para dar respuesta a la situación actual y garantizar un entorno adecuado que permita reagrupar al alumnado mientras se avanza en la solución definitiva para el centro. La Conselleria y el Ayuntamiento trabajarán ahora con la máxima celeridad para completar la tramitación y las actuaciones necesarias que permitan instalar las aulas provisionales cuanto antes. De forma paralela a esta solución provisional, ambas administraciones continuarán trabajando en la solución definitiva del CEIP Virgen de la Puerta, que pasa por la demolición del actual edificio y la construcción del nuevo colegio en su misma ubicación.

El director general de Infraestructuras Educativas, ha subrayado la necesidad de encontrar una solución rápida para las familias que se han visto afectadas en el inicio de curso: “Desde el primer momento, la Conselleria ha tenido como prioridad estar al lado de cada familia del CEIP Virgen de la Puerta y ofrecer una alternativa que respetara su derecho a la escolarización, a la vez que su seguridad. Con la instalación de este aulario, el alumnado volverá a estar reagrupado, mientras conseguimos una solución definitiva lo antes posible. Cumplimos, además, con un requisito indispensable para el desarrollo de estos jóvenes estudiantes y sus familias, poder mantenerles en su entorno”.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha valorado que ya exista una ubicación concreta para avanzar hacia la reunificación de los alumnos y ha reiterado la disposición del Ayuntamiento a colaborar en todas las actuaciones necesarias para agilizar al máximo su puesta en marcha. “Desde el primer momento nuestra prioridad ha sido encontrar una solución que permita que los niños vuelvan a estar juntos y que esta situación provisional dure el menor tiempo posible. Ya tenemos una ubicación definida y ahora vamos a trabajar junto a la Conselleria para que las aulas puedan estar disponibles cuanto antes”, ha señalado el alcalde.