Las VTC protestan en València para denunciar que su prohibición urbana "abocaría a perder miles de empleos"

El sector de las VTC ha salido este jueves a la calle para protestar contra un nuevo decreto sobre movilidad que prepara el Consell y que, según han denunciado, limitaría su actividad en zonas urbanas y provocaría la pérdida de "miles de empleos" en la Comunitat Valenciana.

La marcha lenta, convocada en València por el Sindicato Libre de Transporte (SLT), con el apoyo de UNAUTO VTC, MOVVA y FENEVAL - VTC, ha provocado retenciones, sobre todo en las principales vías de la ciudad.

Las movilizaciones se enmarcan en la redacción de un nuevo decreto de la Generalitat para regular la movilidad. Las asociaciones del sector del taxi anunciaron que prevén convocar concentraciones y paros durante todo el mes de marzo. Por su parte, las patronales mayoritarias de las VTC lanzaron una campaña de concienciación, con carteles instalados en los reposacabezas de los vehículos, para alertar a los ciudadanos de los "graves efectos" del futuro decreto y pedir al Consell que recapacite.

El secretario de Organización de SLT, José María Cazallas, ha subrayado en declaraciones a los medios que el 80% de la actividad de las VTC es urbana, sobre todo en las ciudades de València y Alicante: "Lo único que pedimos es que nos dejen seguir trabajando".

Cazallas ha pedido una regulación que "ponga unas reglas del juego para todos", como ha sucedido en la Comunidad de Madrid o en Andalucía.

Desde la Asociación Profesional de la Movilidad de la Comunidad Valenciana MOVVA han señalado que hay 1.800 licencias de VTC en la Comunitat Valenciana. Por su parte, el presidente ejecutivo nacional de la patronal Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha reivindicado "negociar una legislación a través de un proyecto de ley o un decreto de ley que permita seguir realizando servicios urbanos".

"Nuestro servicio está avalado por el propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, que sí que ha dictaminado que somos ya servicios urbanos. Se está poniendo en tela de juicio algo que un alto tribunal ya avala", ha manifestado.

Mesa de negociación

La Generalitat ha convocado para la próxima semana a los sectores del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC) para "intentar que todas las partes tengan una solución que les complazca" tras sus protestas de los dos últimos días, según ha avanzado el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus.

Mus ha afirmado que ambos sectores "tienen toda la legitimidad del mundo" para mostrar sus reivindicaciones, al tiempo que ha señalado que hay que ver "cómo recibe la sociedad" estas protestas. "No sé si es la mejor manera de ganarse a la población con ese tipo de medidas", ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios.

"Pero, en cierta manera, lo que nos preocupa a la Conselleria es encontrar la manera de hacer que esa cohabitación que ya llevan haciendo en los últimos años sea más razonable y que, además, sirva para que los ciudadanos tengan el mejor servicio posible", ha remarcado.