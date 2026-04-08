Las VTC esperan que el nuevo decreto del Consell se apruebe este mes y dé "seguridad jurídica" al sector

"Las negociaciones con el Gobierno valenciano avanzan en una fase constructiva". Así se han pronunciado las patronales de las VTC MOVVA y UNAUTO ante el nuevo decreto que prepara el Consell para regular la movilidad y que esperan que se apruebe este mes.

Confían en que se alcance un acuerdo y que la normativa proporcione "garantías jurídicas" a sus servicios urbanos, que ven "asegurados" en este momento del diálogo en torno al borrador.

Las asociaciones empresariales han reivindicado además que incluya un régimen sancionador "claro", "conforme a derecho" y que "no sirva para excluir al sector"; que contemple cuándo debe crecer la oferta de movilidad y que establezca requisitos para el acceso a esta actividad que eviten un carácter "especulador".

Así lo han señalado este miércoles en rueda de prensa, el presidente de MOVVA, Ricardo González, y el presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal.

González y Berzal entienden que, en esta fase de las negociaciones, el servicio urbano está asegurado y "no está encima de la mesa ese debate". "Sería no dar cumplimento a una sentencia, el gobierno de la Comunitat Valenciana es un gobierno serio, eso nunca lo van a hacer. Lo veríamos como una traición al sector y a los ciudadanos (...) Sería indigno de una comunidad como esta teniendo en cuenta no solamente la demanda que hay de los propios ciudadanos, sino también de los turistas", ha indicado Berzal.

"El problema que tenemos es que se están poniendo multas por servicio urbano, cuando tenemos una sentencia que dice que podemos hacerlos. También se pusieron sanciones por precontratación cuando tenemos ganado el tema. El problema es la inseguridad jurídica. Si no hay un texto que avale esa seguridad jurídica, la conflictividad va a seguir", han lamentado los portavoces del sector.

Otra de las peticiones del sector de VTC es la modificación del régimen sancionador para dar mas garantías", que sea "claro, conciso y concreto", "no desproporcionado" y "alineado con la jurisprudencia existente". En definitiva, "que nunca pueda ser una herramienta para excluir los servicios urbanos que se realizan de las VTC".

Por su parte, el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha insistido en el "diálogo", pese a la "imposibilidad" de llegar a un acuerdo recoja todas las demandas de las VTC y del taxi.