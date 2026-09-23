Valderrama defiende la gestión de la emergencia en los incendios y afirma que se dimensionaron según su evolución

El Conseller de Emergèncias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha afirmado durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, Interior y Administración Pública de Les Corts que la prioridad durante los incendios de Segorbe, El Saler y Tuéjar fue la protección de los valencianos.

El Conseller ha insistido en que los dispositivos de extinción no fueron estáticos sino que se dimensionaron según su evolución y ha reiterado que fueron incendios diferentes, en distintos territorios, con distintas evoluciones y con necesidades operativas diversas.

Además ha asegurado que cuando las llamas desaparecen la Generalitat tiene una segunda responsabilidad que pasa por ayudar a quienes han sufrido las consecuencias de los incendios.

La diputada socialista, Alicia Andújar, le ha reprochado la demora que hubo a la hora de pedir ayuda a la UME mientras que Jesús Pla, diputado de Compromís, ha lamentado el fracaso de las políticas de prevención y extinción.