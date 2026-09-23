GESTIÓN INCENDIOS

Valderrama defiende la gestión de la emergencia en los incendios y afirma que se dimensionaron según su evolución

Los incendios quemaron en Segorbe, 595 hectáreas, en El Saler, 36, y en Tuéjar, el fuego calcinó 835 hectáreas.

Amparo Sánchez

Valencia |

El incendio de Segorbe mantiene el dispositivo de emergencia tras una jornada marcada por nueve fuegos provocados por rayos
El incendio de Segorbe mantiene el dispositivo de emergencia tras una jornada marcada por nueve fuegos provocados por rayos | ondacero.es

El Conseller de Emergèncias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha afirmado durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, Interior y Administración Pública de Les Corts que la prioridad durante los incendios de Segorbe, El Saler y Tuéjar fue la protección de los valencianos.

El Conseller ha insistido en que los dispositivos de extinción no fueron estáticos sino que se dimensionaron según su evolución y ha reiterado que fueron incendios diferentes, en distintos territorios, con distintas evoluciones y con necesidades operativas diversas.

Además ha asegurado que cuando las llamas desaparecen la Generalitat tiene una segunda responsabilidad que pasa por ayudar a quienes han sufrido las consecuencias de los incendios.

La diputada socialista, Alicia Andújar, le ha reprochado la demora que hubo a la hora de pedir ayuda a la UME mientras que Jesús Pla, diputado de Compromís, ha lamentado el fracaso de las políticas de prevención y extinción.

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