"Las Triples" impulsan el proyecto ‘La Mochila que Acompaña’ para apoyar a las personas diagnosticadas durante su tratamiento

La Asociación de Cáncer de mama Triple Negativo “Las Triples” ha presentado el proyecto ‘La Mochila que Acompaña’ que convierte una mochila, y los once objetos que contiene, en un símbolo de todo aquello que acompaña a una persona durante un proceso de cáncer de mama triple negativo.

La lupa, la linterna, la cantimplora, el lápiz, el Walkman, el antifaz, el teléfono móvil, las zapatillas, la brújula, la manta, la cuerda y las gafas de sol dejan de ser objetos cotidianos para representar emociones, personas, recursos y pequeños gestos que pueden hacer más ligero el camino.

Marta Virino, presidenta de la Asociación, recuerda que este tipo de cáncer lo tienen el quince por ciento de las diagnosticadas de cáncer de mama.

La iniciativa nace de una idea original de Eve Fox y se desarrolla junto a Las Triples con un objetivo: dar visibilidad al cáncer de mama triple negativo desde una mirada más cercana y humana y seguir impulsando la investigación.

Además el proyecto tendrá como primera acción el Calendario Solidario 2027, con una edición limitada de 2.000 ejemplares, que comenzará a comercializarse el próximo 1 de octubre, coincidiendo con el inicio del Mes Internacional de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

Las Triples es la primera asociación de ámbito nacional dedicada exclusivamente al cáncer de mama triple negativo. Su actividad se centra en dar visibilidad a este subtipo de cáncer de mama, acercar los avances científicos a pacientes y sociedad e impulsar la investigación.